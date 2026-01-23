В Сочи экс-администратора отеля задержали за хищение денег с карты начальства

МВД: экс-сотрудница отеля в Сочи задержана за кражу денег с карты начальства

В Сочи правоохранители задержали экс-работницу одной из местных гостиниц, подозреваемую в хищении крупной суммы с банковской карты начальства. Об этом сообщила пресс-служба полиции города.

Уголовное дело было инициировано после обращения владелицы отеля в полицию. Она сообщила об исчезновении с ее банковской карты более 220 тысяч рублей.

Сотрудники Центрального отдела полиции Сочи в ходе оперативных мероприятий установили причастность к преступлению 63-летней женщины, ранее занимавшей должность администратора в отеле. По версии следствия, после увольнения она не вернула корпоративную банковскую карту, предназначенную для оплаты рабочих нужд.

Впоследствии, как выяснили следователи, бывшая сотрудница решила использовать похищенные деньги, выбрав необычный способ. Сначала она приобрела на украденные средства золотую цепь в ювелирном магазине. Затем, выйдя из магазина, она моментально перепродала украшение, получив за него примерно половину от первоначальной стоимости.

Все действия подозреваемой от покупки до перепродажи были задокументированы камерами «Безопасного города». Видеозаписи стали важным доказательством, позволившим оперативно установить личность и задержать женщину, приехавшую из Кировской области. Ей предъявлено обвинение в краже в крупном размере (часть 3 статьи 158 УК РФ), что предусматривает лишение свободы до шести лет.

Ранее в регионе были зафиксированы случаи мошенничества, когда злоумышленники выдавали себя за полицейских