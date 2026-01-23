Размер шрифта
В Екатеринбурге школьник прислал матери возлюбленной интимное видео с дочерью

KP.RU: на Урале школьник прислал матери возлюбленной интимные кадры с дочерью
В Екатеринбурге школьник прислал матери возлюбленной интимное видео с дочерью. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

«Николай (17 лет) (все имена изменены – прим.ред) давно был влюблен в Катю (15 лет). Но с осени прошлого года он стал ревновать к своему приятелю Михаилу, и, как оказалось, не без причины. В ноябре он стал свидетелем, как друзья занялись сексом. Николай снял все на телефон, но два месяца никому об этом не рассказывал», — говорится в посте.

Позже Николай спросил Катю, хочет ли она с ним встречаться. Получив отказ, он отправил маме девушки снятые кадры.

Мать девочки получила шокирующие кадры 20 января. После беседы с дочерью написала заявление по факту незаконного изготовления порнографии с ее ребенком. Сама девочка призналась, что в тот день сильно напилась.

Как уточняется, Михаила и Николая вызвали в полицию для дачи объяснений. Николай, в свою очередь, признался, что хотел унизить и обидеть Катю из ревности. Ситуацией занимается местное управление Следкома, следует из материала.

Официальных комментариев от ведомств на момент публикации не появилось.

Ранее мужчину оштрафовали за публикацию полуобнаженных фотографий своей бывшей жены в TikTok.

