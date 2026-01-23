ВТБ снизил ставки по кредитам наличными в среднем на 2%

ВТБ объявил о снижении процентных ставок по потребительским кредитам для физических лиц. В среднем, снижение составило 2 процентных пункта, что позволило установить минимальную ставку по кредиту без подключения дополнительных опций на уровне 23,1% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы финансовой организации.

«Процентные ставки в среднем снизились на 2 п.п. Предложение доступно всем клиентам банка — как новым, так и действующим. В рамках обновленной линейки минимальная ставка по кредиту наличными без дополнительных услуг составит 23,1% годовых», — уточнили в банке.

Там также подчеркнули, что для клиентов, выбравших программу «Максимум выгоды», ставка снижается до 12,7%.

До этого сообщалось, что депутаты Государственной Думы планируют инициировать принятие закона, который обяжет банковские организации автоматически пересматривать процентные ставки по кредитам в сторону уменьшения, вслед за снижением ключевой ставки, установленной Центральным Банком России.

Ранее средние ставки по депозитам упали до минимальных значений с конца 2023 года, составив менее 14,5% годовых.