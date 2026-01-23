Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными в среднем на 2%
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

ВТБ объявил о снижении процентных ставок по потребительским кредитам для физических лиц. В среднем, снижение составило 2 процентных пункта, что позволило установить минимальную ставку по кредиту без подключения дополнительных опций на уровне 23,1% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы финансовой организации.

«Процентные ставки в среднем снизились на 2 п.п. Предложение доступно всем клиентам банка — как новым, так и действующим. В рамках обновленной линейки минимальная ставка по кредиту наличными без дополнительных услуг составит 23,1% годовых», — уточнили в банке.

Там также подчеркнули, что для клиентов, выбравших программу «Максимум выгоды», ставка снижается до 12,7%.

До этого сообщалось, что депутаты Государственной Думы планируют инициировать принятие закона, который обяжет банковские организации автоматически пересматривать процентные ставки по кредитам в сторону уменьшения, вслед за снижением ключевой ставки, установленной Центральным Банком России.

Ранее средние ставки по депозитам упали до минимальных значений с конца 2023 года, составив менее 14,5% годовых.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27692227_rnd_2",
    "video_id": "record::0c20efa3-a08e-421c-a3f2-5bbb8769cc79"
}
 
Теперь вы знаете
«Трясут попой и сходят с ума»: как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+