Стало известно, кто чаще в России занимается благотворительностью

Опрос РКК: женщины в мегаполисах чаще мужчин участвуют в благотворительности

Женщины в крупных городах России чаще мужчин участвуют в благотворительной деятельности. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Российский Красный Крест совместно с РОМИР, пишет ТАСС.

Опрос проходил в ноябре–декабре 2025 года и охватил 2,5 тыс. жителей десяти крупнейших городов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и другие мегаполисы. Согласно результатам, благотворительностью занимаются 64% женщин и 56% мужчин. Среди молодежи 18–24 лет чаще встречаются неденежные формы помощи, тогда как пожертвования они делают реже.

В целом в благотворительных инициативах участвует 61% жителей крупных городов — показатель остается стабильно высоким третий год подряд. Доля тех, кто принципиально не помогает, составляет около 5%. Чаще всего о регулярной финансовой поддержке сообщали жители Казани (68%), Ростова-на-Дону (65%) и Красноярска (65%).

Исследование также выявило ключевые мотивы участия: большинство респондентов руководствуются пониманием, что любой может столкнуться с трудной жизненной ситуацией (57%). Еще 34% отмечают остроту социальных проблем, 27% — личный эмоциональный импульс. При этом доля тех, кто помогает из чувства гражданского долга, снизилась до 14% против 22% годом ранее.

Председатель Российский Красный Крест Павел Савчук отметил, что высокий уровень вовлеченности свидетельствует об устойчивости гуманитарной культуры, а каждый третий житель мегаполисов готов поддержать проекты РКК в ближайшее время — деньгами, вещами или личным участием.

Отдельно исследователи зафиксировали рост регулярных пожертвований: 43% опрошенных делают взносы, а среди них 42% перечисляют средства ежемесячно (против 27% годом ранее). Вдвое выросла и доля разовых пожертвований свыше 500 руб. — до 42%. Системой автоплатежей пока пользуются 3% респондентов, однако около трети относятся к ней положительно и часть планирует подключить ее в будущем.

