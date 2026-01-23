В Москве усилятся снегопады

Снегопады в Москве усилятся 27 января, за короткий период в столице может выпасть до половины месячной нормы осадков. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

По его данным, в ночь на 26 января в городе сохранится мороз около −20°C, а днем температура повысится до −9…−12°C. К вечеру начнется снег, который на следующий день станет более интенсивным. Ожидаемый объем осадков составит 22–27 мм, что соответствует почти половине среднемесячной нормы.

Синоптик отметил, что на фоне снегопадов высота сугробов заметно увеличится. На метеостанции ВДНХ, где снежный покров сейчас достигает 32 см, он может вырасти как минимум еще на 10 см.

21 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что российскую столицу в выходные ожидает резкое похолодание до -25°C. По расчетам ночные температуры будут в диапазоне от -20 до -25°C, а дневные — от -15 до -20°C.

Ранее россиян предупредили о риске ожога глаза из-за снега.