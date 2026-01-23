Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Москве усилятся снегопады

Синоптик Тишковец: сугробы в Москве вырастут еще на 10 см
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Снегопады в Москве усилятся 27 января, за короткий период в столице может выпасть до половины месячной нормы осадков. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

По его данным, в ночь на 26 января в городе сохранится мороз около −20°C, а днем температура повысится до −9…−12°C. К вечеру начнется снег, который на следующий день станет более интенсивным. Ожидаемый объем осадков составит 22–27 мм, что соответствует почти половине среднемесячной нормы.

Синоптик отметил, что на фоне снегопадов высота сугробов заметно увеличится. На метеостанции ВДНХ, где снежный покров сейчас достигает 32 см, он может вырасти как минимум еще на 10 см.

21 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что российскую столицу в выходные ожидает резкое похолодание до -25°C. По расчетам ночные температуры будут в диапазоне от -20 до -25°C, а дневные — от -15 до -20°C.

Ранее россиян предупредили о риске ожога глаза из-за снега.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27691969_rnd_6",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+