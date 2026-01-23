Размер шрифта
Депутаты во Франции отклонили шестой вотум недоверия правительству

РИА: во Франции отклонили шестой вотум недоверия правительству премьера Лекорню
Michel Euler/AP

Французские депутаты отклонили второй за день вотум недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню — это была уже шестая попытка отправить кабмин в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Вотумы недоверия против Лекорню и его правительства объявили партии «Непокорившаяся Франция» и «Национальное объединение» на фоне решения задействовать статью 49.3 конституции страны для принятия законопроекта о бюджете на 2026 год в обход парламента.

В рамках голосования по второму вотуму за него проголосовали 142 парламентария при необходимых 288.

До этого сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон немедленно распустит парламент в случае вынесения вотума недоверия правительству Себастьяна Лекорню.

11 октября Макрон вновь назначил Лекорню на пост премьер-министра спустя несколько дней после его отставки. Тот заявил, что принимает поручение «из чувства долга» для преодоления политического кризиса. Он оставил пост 6 октября, спустя месяц после назначения, из-за партийных разногласий.

Ранее Лекорню пообещал, что Франция перестанет жить в долг.

