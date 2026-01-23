«Преданное служение своему делу»: Богомолов назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в Telegram-канале.

«Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России», — подчеркнула госдеятель.

Назначение состоялось после кончины предыдущего ректора Игоря Золотовицкого 14 января 2026 года.

За плечами Богомолова — более 50 постановок в российских и зарубежных театрах, а также режиссерская работа в кино и сериалах. Помимо работы в Театре на Малой Бронной, он также занимает позицию руководителя театра «Мельников» и преподает в Московской школе нового кино.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января после борьбы с онкологическим заболеванием. По данным Mash, актер страдал от рака желудка, который ему диагностировали в 2025 году. Отмечалось, что незадолго до нового года ректора МХАТа трижды отправляли в больницу в связи с обострением заболевания.

Накануне старший сын ректора Школы-студии МХАТ Алексей признался, что не смирился с потерей отца спустя 9 дней. Он написал: «Вот уже 9 дней без папы. Кажется, мы разъехались по делам и скоро встретимся».

