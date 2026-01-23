Соединенные Штаты публично унижают Европейский союз (ЕС) из-за нежелания последнего вести переговоры с РФ. Об этом пишет The American Conservative (AC).

Авторы публикации задались вопросом, по какой причине администрация американского лидера Дональда Трампа считает необходимым во всеуслышание отчитывать ЕС.

«Потому что европейцы не хотят слушать. Президент и его окружение неоднократно заявляли европейцам в недвусмысленных выражениях, что война на Украине должна закончиться и Европа должна найти какой-то способ жить в мире с Россией», — говорится в статье.

При этом ЕС поступает ровно наоборот и использует все имеющиеся возможности, чтобы саботировать мирные переговоры. По мнению журналистов, союз пытается продлить боевые действия до 2029 года в надежде на то, что новым президентом США станет кандидат от Демократической партии. В Европе уверены, что он «будет сражаться с русскими» от их имени, отмечается в публикации.

21 января Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе и заявил, что ЕС не двигается в нужном направлении. Как он сказал, «некоторые места в Европе становятся неузнаваемыми», и эти изменения носят негативный характер. В частности, американский лидер раскритиковал европейскую миграционную и энергетическую политику.

Ранее в Европе отметили спад доверия к США.