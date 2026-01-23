Размер шрифта
Общество

В Воронеже пациентка потеряла сознание после укола в глаз, ее не спасли

КП: в Воронеже девушка не выжила после укола в глаз
Shutterstock/FOTODOM

В Воронеже визит в больницу закончился для девушки по имени Маргарита потерей сознания. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, пострадавшая поступила в больницу со слезящимися глазами и отекшими веками. Ранее она пыталась лечиться мазями и каплями, но ситуация только усугублялась. Изначально ее якобы не хотели госпитализировать, но после скандала сделать это удалось.

Перед госпитализацией она рассказала врачам об аллергии на некоторые продукты и астме. Как рассказала мать Юлия, ее дочери сделали укол прямо в глаз, затем она потеряла сознание. Позже сделали три укола в ягодицу.

Спустя непродолжительное время, около девяти часов вечера, пациентка обратилась к врачам, так как ей стало хуже. Позвав на помощь, она потеряла сознание.

«В 23:58 Юлии позвонили из больницы и сообщили: «Случилась беда. Маргариты больше нет. Так вышло. Мы сделали все, что могли», – сообщается в публикации.

Причиной произошедшего, как установили специалисты, стал анафилактический шок. Эксперты уверены, что вызвать реакцию могли как препараты, так и другие факторы. Также выяснилось, что Маргарите не оказали помощь своевременно.

Ранее в Москве у девушки проявилась сильнейшая аллергия на таблетки.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27692059_rnd_2",
    "video_id": "record::2f5c0971-70a8-4759-a36a-910ef89b46d2"
}
 
