Американский онлайн-ретейлер уволит тысячи человек

Американский онлайн-ретейлер Amazon планирует провести крупнейший раунд сокращений рабочих мест. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Увольнения пройдут в рамках объявленного в октябре прошлого года сокращения штата примерно на 27 тысяч человек. Компания уже уволила около 14 тысяч работников.

Сокращения затронут сотрудников облачного подразделения Amazon Web Services и стримингового сервиса Prive Video.

До этого основатель Amazon Джефф Безос продал крупный пакет акций компании, заработав за сутки более $3 млрд. Миллиардер избавился от более чем 16 млн ценных бумаг Amazon, когда их котировки подобрались к историческому максимуму.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. Компания работает в США, Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин был запущен в июле 1995 года.

