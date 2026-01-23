Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

Американский онлайн-ретейлер уволит тысячи человек

Reuters: Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе
Global Look Press

Американский онлайн-ретейлер Amazon планирует провести крупнейший раунд сокращений рабочих мест. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Увольнения пройдут в рамках объявленного в октябре прошлого года сокращения штата примерно на 27 тысяч человек. Компания уже уволила около 14 тысяч работников.

Сокращения затронут сотрудников облачного подразделения Amazon Web Services и стримингового сервиса Prive Video.

До этого основатель Amazon Джефф Безос продал крупный пакет акций компании, заработав за сутки более $3 млрд. Миллиардер избавился от более чем 16 млн ценных бумаг Amazon, когда их котировки подобрались к историческому максимуму.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. Компания работает в США, Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин был запущен в июле 1995 года.

Ранее выяснилось, что в топ-10 богатейших людей мира остался только один неамериканец.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27692071_rnd_7",
    "video_id": "record::8864a05e-7a9d-4a46-9775-3d1b2f3f3136"
}
 
Теперь вы знаете
«Трясут попой и сходят с ума»: как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+