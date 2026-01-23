Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Россией и США

Зеленский подписал указ о составе делегации на трехсторонних переговорах в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о составе делегации Украины для участия в трехсторонних переговорах с РФ и США в Абу-Даби. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

До этого Зеленский включил в состав делегации замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого, чтобы на переговорах присутствовали представители разведки.

В состав группы, по словам президента, также вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица, глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

В свою очередь, представитель Кремля Юрий Ушаков сообщал, что переговорную группу России в Абу-Даби возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. По его словам, в делегацию также вошли разные представители руководства Министерства обороны РФ.

Первая встреча трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по безопасности пройдет 23 января в Абу-Даби в ОАЭ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский сообщил, что в Абу-Даби будет обсуждаться территориальный вопрос.