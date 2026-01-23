На Кубани вернули в суд дело многодетного отца, жаловавшегося на пытки

Прокуратура добилась пересмотра оправдательного приговора краснодарца Евгения Скиданова, который рассказал о пытках в районной полиции.

Мужчину задержали еще в 2019 году и обвинили в убийстве пропавшей женщины, почти шесть лет он провел в СИЗО. Сам Скиданов настаивает на своей невиновности. По его словам, полиция силой пыталась выбить у него признание в убийстве.

«Требовали сказать, где находится тело этой женщины. Но так как я не знал, меня продолжали пытать», — поделился Скиданов с «Газетой.Ru».

Как выяснила «Газета.Ru», на пытки также пожаловалась ключевая свидетельница, давшая показания против Скиданова. Она рассказала, что ее насиловали и морально унижали в подвале того же отделения полиции, где держали мужчину.

Летом 2025-го присяжные признали Скиданова невиновным в убийстве, его отпустили на свободу. Однако уже этой зимой прокуратура добилась пересмотра приговора, мужчине снова грозит лишение свободы. Тем временем по его жалобам на пытки так и не было возбуждено уголовное дело.

Подробнее о том, что рассказали пострадавшие об издевательствах в полиции и что случилось с загадочно пропавшей женщиной более десяти лет назад, — читайте в полном материале «Газеты.Ru».

