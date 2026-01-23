Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

На Кубани вернули в суд дело многодетного отца, жаловавшегося на пытки

Кубанец рассказал, как его пытали в районной полиции
Фото предоставлено родственниками

Прокуратура добилась пересмотра оправдательного приговора краснодарца Евгения Скиданова, который рассказал о пытках в районной полиции.

Мужчину задержали еще в 2019 году и обвинили в убийстве пропавшей женщины, почти шесть лет он провел в СИЗО. Сам Скиданов настаивает на своей невиновности. По его словам, полиция силой пыталась выбить у него признание в убийстве.

«Требовали сказать, где находится тело этой женщины. Но так как я не знал, меня продолжали пытать», — поделился Скиданов с «Газетой.Ru».

Как выяснила «Газета.Ru», на пытки также пожаловалась ключевая свидетельница, давшая показания против Скиданова. Она рассказала, что ее насиловали и морально унижали в подвале того же отделения полиции, где держали мужчину.

Летом 2025-го присяжные признали Скиданова невиновным в убийстве, его отпустили на свободу. Однако уже этой зимой прокуратура добилась пересмотра приговора, мужчине снова грозит лишение свободы. Тем временем по его жалобам на пытки так и не было возбуждено уголовное дело.

Подробнее о том, что рассказали пострадавшие об издевательствах в полиции и что случилось с загадочно пропавшей женщиной более десяти лет назад, — читайте в полном материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что МВД по решению суда выплатит 200 тыс. рублей якуту, пострадавшему от пыток в полиции.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27691795_rnd_6",
    "video_id": "record::69fdbc6a-5419-47dc-abfb-2063c8631fdb"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+