Общество

Суд продлил арест экс-заместителю министра обороны Булгакову

В Москве суд продлил меру пресечения экс-заместителю министра обороны Булгакову 
Московский суд продлил арест экс-заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Из сообщения следует, что бывший чиновник будет находится под стражей до 18 февраля.

«Постановлением Московского городского суда от 22 января 2026 года Булгакову Дмитрию Витальевичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, продлен срок содержания под стражей», — говорится в посте.

23 января издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писало, что Генеральная прокуратура не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-замминистра обороны и двух других фигурантов из-за нарушений в следствии и наличия в материалах нецензурной лексики.

Дмитрий Булгаков был арестован по уголовному делу о мошенничестве при поставках в ВС РФ низкокачественных сухпайков. По данным СМИ, под руководством генерала комбинат поставлял продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно об арестованном имуществе экс-замглавы МО РФ Булгакова и его близких.
 
