Политика

В Кремле рассказали, сколько активов РФ сейчас заморожено в США

Песков: в США заморожены активы РФ на сумму чуть меньше $5 млрд
Владимир Вятки/РИА Новости

Сумма замороженных в США российских активов составляет чуть меньше чем $5 млрд. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Точную сумму <...> называть не буду. Скажу, что это чуть меньше чем $5 млрд», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сумме заблокированных в Соединенных Штатах активов РФ.

Он обратил внимание, что президент страны Владимир Путин говорил о решении выделить $1 млрд из замороженных активов на «Совет мира» по сектору Газа. Инициатива предполагает, что эти средства будут потрачены при выполнении задач гуманитарного характера в Палестине.

«По остальным деньгам из этой суммы Путин сказал, что они могут быть потрачены на восстановление территорий, пострадавших в результате боевых действий [на Украине]», — отметил Песков.

Как он сказал, Донбасс значительно пострадал из-за боевых действий.

22 января президент США Дональд Трамп назвал «очень интересной» идею своего российского коллеги о внесении части заблокированных активов РФ в «Совет мира». Владимир Путин говорил о такой возможности во время встречи с лидером Палестины Махмудом Аббасом, которая прошла в Кремле.

Ранее политолог объяснил, для чего РФ надо вступить в созданный американской стороной «Совет мира».

