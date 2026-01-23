Теннисистка Путинцева провоцировала турецких болельщиков после победы на Australian Open

Путинцева отправила поцелуи в ответ на свист турецких болельщиков на AO-2026

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над представительницей Турции Зейнеп Сенмез.

Матч заверишился со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3. На протяжении всей игры большую поддержку Сенмез оказывала активная группа турецких болельщиков на трибунах.

После победы Путинцева приставила палец к уху, демонстративно обратившись в сторону трибун, а затем начала бурно праздновать победу. Эта реакция вызвала недовольство среди поддерживавших соперницу зрителей, которые освистали казахстанскую теннисистку. В ответ на уханья с трибун Путинцева начала танцевать прямо на корте и отправлять воздушные поцелуи в сторону болельщиков.

В следующем матче за выход в четвертьфинал соперницей россиянки станет победительница встречи между итальянкой Жасмин Паолини и американкой Ивой Йович.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

