ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей

Банк России предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Отмечается, что ЦБ зафиксировал «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в системе быстрых платежей. Так, зная идентификатор клиента, которым является номер мобильного телефона, можно получить и другие данные. Мошенники звонят клиентам под видом сотрудников банков или из госорганов.

Они пытаются узнать код из sms-сообщения, чтобы провести списание, которое сами и инициировали.

Подобные запросы могут быть массовыми, их называют «переборами идентификаторов клиентов». Регулятор блокирует в СБП номера телефонов, с которых осуществляется массовый перебор.

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