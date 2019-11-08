Назван размер пособий по безработице в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает размеры пособий по безработице на 2020 год. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что максимальный размер пособия составляет восемь тысяч рублей, а минимальный — 1,5 тыс. рублей.

Уточняется, что также был назначен размер пособия для граждан предпенсионного возраста. Его величина составила — 11,2 тыс. рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Штат закрыт: почему в России сложно найти работу людям старше 45 лет — В России увеличится число нуждающихся семей

— Названы регионы с тяжелой обстановкой на рынке труда