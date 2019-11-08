Польша оштрафовала французскую энергокомпанию из-за «Северного потока — 2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал на $44,7 млн французскую энергокомпанию Engie. Об этом регулятор сообщил на своей странице в Twitter.

Согласно публикации, такие меры были приняты из-за отсутствия содействия с ее стороны по делу разбирательств в отношении предприятий, ответственных за строительство газопровода «Северный поток — 2»

Уточняется, что компания несколько раз необоснованно отказывала в отправке запрошенных документов.

Информации о том, оштрафованы ли другие участники газового проекта пока нет.

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