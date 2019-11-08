Зеленский задекларировал $160 тыс. доходов от постоянной работы

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Национальное агентство по противодействию коррупции Украины обнародовала декларацию о доходах президента Владимира Зеленского. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, в 2018 году украинский лидер заработал $370 тыс., из них — $36,5 тыс. от сдачи в аренду имущества иностранцам Хинуи Лиг и Сиран Сонг, передает РИА «Новости».

В мае текущего года президент Украины задекларировал 9,7 млн гривен (около $370 тыс.) доходов в 2018 году.

Он заработал 4,2 млн гривен ($160 тыс.) во время работы в студии «Квартал 95». Еще 5,5 млн гривен ($210 тыс.) он получил из других источников доходов.

Также украинскому лидеру принадлежат ряд объектов недвижимости в Киеве — дом площадью 353 кв. м (около $31 тыс.), квартира в 131 кв. м ($28,5 тыс.), два парковочных места, земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м, несколько квартир в совместной доле с женой. Кроме того, у четы Зеленских есть дом в Италии и апартаменты в Великобритании.

Располагает президент $440 тыс., на его банковских счетах есть 1 млн гривен и $130 тыс., а также еще $190 тыс. и €107 тыс. наличными. Ему также принадлежит автомобиль Land Rover 2016 года выпуска.

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