СМИ сообщили о взрыве на НПЗ в Сирии

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе сирийского города Банияс, сообщает Reuters.

По некоторым данным, инцидент произошел после технических работ на заводе. Взрыв был в одном из резервуаров на сирийском нефтеперерабатывающем заводе возле побережья Средиземного моря.

Агентство подчеркивает, что это НПЗ является одним из крупнейших в Сирии.

В результате случившегося погиб минимум один человек, а еще несколько — получили ранения.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

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