«Роснефть» сократила на 64% квартальные выплаты правлению

Вознаграждения членам правления «Роснефти» в третьем квартале сократилась по сравнению с апрелем-июнем 2019 года на 64%, говорится в отчете компании.

Так, общая сумма выплат членам правления НК в январе-сентябре 2019 года сократилась на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Выплаты членам правления «Роснефти» во втором квартале включали премию по итогам предыдущего года, а также разовую премию в связи с вручением государственных наград.

Президент РФ в апреле наградил более 60 сотрудников «Роснефти», в том числе членов правления НК, орденами за вклад в развитие нефтегазовой отрасли.

Также, выплаты премий во 2 квартале членам правления НК были связаны с выполнением ключевых показателей деятельности, в том числе с достижением в 2018 году рекордной чистой прибыли в 649 млрд рублей, ростом капитализации компании более чем на 40%, а также успешной реализацией стратегии «Роснефть-2022» в области технологического развития.