Россия против сотрудничества с США по вопросу сирийской нефти

Замглавы МИД России Сергей Вершинин прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся американские военнослужащие и возьмут под контроль нефтяные месторождения. Об этом сообщает ТАСС.

Вершинин заявил, что Россия не настроена взаимодействовать с американцами в данном вопросе, поскольку речь идет о нефти, которая является достоянием сирийского народа. Поэтому именно граждане Сирии должны распоряжаться своими природным ресурсом.

Он также добавил, что по сирийскому урегулированию в ближайшее время состоится встреча в астанинском формате.

Кроме того, замглавы российского дипведомства сакцентировал внимание на содействии, которое оказывает Москва Дамаску в полном установлении контроля над территорией республики.

До этого стало известно, что США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии.