«Роснефть» отчиталась о росте добычи за 9 месяцев

«Роснефть» за 9 месяцев этого года нарастила добычу углеводородов в годовом выражении на 0,6% — до 5,78 млн б.н.э. в сутки (213,1 млн т.н.э. за период).

«За 3 кв. текущего года среднесуточная добыча углеводородов составила 5,74 млн б.н.э. (71,3 млн т.н.э. за период), продемонстрировав рост показателя квартал к кварталу на 0,5%», — говорится в производственной отчетности компании.

Добыча жидких углеводородов за 9 месяцев выросла на 0,9% до 4,67 млн баррелей в сутки, что обусловлено активной разработкой новых крупных проектов и наращивание производства на зрелых активах.

Добыча нефти на новых добычных проектах (Сузунское, Восточно-Мессояхское, Юрубчено-Тохомское, Кондинское, Тагульское, Русское, Куюмбинское месторождения, 2-я очередь Среднеботуобинского месторождения, Западно-Эргинское месторождение) за 9 месяцев составила 14,4 млн т.н.э. (390 тыс. б.н.э. в сутки), а за III квартал — 5,2 млн т.н.э. (421 тыс. б.н.э. в сутки). Их доля в общей добыче жидких углеводородов в июне-сентябре превысила 7%.

Добыча газа за 9 месяцев составила 49,73 млрд куб. м, из них 16,30 млрд куб м – в III квартале, что сравнимо с январем-сентябрем и II кварталом 2019 года.

Кроме того, за 9 месяцев в эксплуатацию введено 2200 скважин, доля горизонтальных скважин к концу отчетного периода составила 56%.

«При этом удельная добыча на горизонтальную скважину возросла на 18% по сравнению с уровнем 9 мес. 2018 г. и превысила 7 тыс. тонн, что более чем в 2 раза выше данного показателя для наклонно-направленных скважин», — говорится в сообщении.

«Роснефть» также отчиталась о внедрении современных технологий. Так, в Ванкорском класере введено более сотни многозабойных скважин (длина горизонтального участка самой протяженной из них – более 5000 м). А в «РН-Пурнефтегаз» внедрена технология, позволяющая повысить продуктивность скважин и продлить эксплуатационный период. Разработка основана на применении направленных газодинамических воздействий на призабойную зону пласта.