Украина призвала Эстонию противодействовать «Северному потоку — 2»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился к главе эстонского МИД Урмасу Рейнсалу с призывом оказать противодействие осуществлению проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Украины.

Украинский премьер отметил важность того, чтобы европейские граждане осознали негативные последствия реализации проекта.

Он добавил, что донести опасность для энергетической безопасности Евросоюза должны сами государства ЕС.

Рейнсалу в ответ рассказал о важности данного вопроса. По его мнению, существует необходимость координации действий, которые будут противодействовать строительству газопровода.

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