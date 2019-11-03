В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии антироссийских санкций

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление норвежского политика от региона Финнмарк Рагнхильд Вассвик с призывом отменить санкции против России. Об этом сообщает RT.

По его словам, «русофобский период», который «с удовольствие разжигали» представители США, прошел. Сенатор отметил, что многие европейские страны убедились в том, что Россия не понесла тот урон, который предполагало введение ограничительных мер.

Член Совфеда также добавил, что в отношении антироссийских санкций создается негативный фон. Он заявил, что те политики, которые высказали недовольство санкционной политикой, не могут напрямую повлиять на отмену введенных правительствами ограничений.

Кроме того, Джабаров подчеркнул, что Москва не собирается просить об отмене санкций, однако готова взаимно отменить ответные на западные ограничительные меры.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Норвежский политик потребовала отменить санкции против России

— Экс-премьер Франции назвал антироссийские санкции бесполезными