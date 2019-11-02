Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику. Об этом сообщает «Российская газета», со ссылкой на исследование hh.ru.

Так, разработчику интеграционных решений в Москве работодатель готов платить 230 тыс. рублей в месяц до вычета налогов. Также в столице могут заплатить от 200 тыс. с учетом налогов директору по управлению персоналом в IT-компании, а ведущему дизайнеру-консультанту – от 150 до 300 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге хорошо может заработать специалист Senior GoDeveloper — от 180 до 220 тысяч рублей. Внутренний аудитор может получить от 170 до 200 тыс. рублей с учетом налогов, часовой мастер – от 150 тыс. рублей.

В регионах России также можно найти высокооплачиваемую работу. В Екатеринбурге работодатель готов платить программисту 1С 150 тыс. рублей. За аналогичный оклад в Новосибирске ищут финансового директора и

руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок. В Нижнем Новгороде — Front-end-разработчика на 120 тысяч рублей в месяц, в Туле — главного энергетика на 110 тысяч.

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