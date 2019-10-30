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Российские власти утвердили индексы повышения тарифов ЖКХ в регионах с третьего квартала 2020 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

Как отмечается, самое большое повышение тарифов ЖКХ в 2020 году ожидает Москву и Северный Кавказ.

Так, в столице тарифы вырастут на 5%.

В Ингушетии рост составит 5,1%, а в Дагестане — 5,2%.

Больше всего тарифы ЖКХ среди республик Северного Кавказа увеличатся в Кабардино-Балкарии и Чечне. Они вырастут на 5,4% и 6,5%, соответственно.

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