Экономисты предложили раздавать лекарства с рецептами бесплатно

Экономисты предложили раздавать россиянам бесплатно лекарства, на которые были выписаны рецепты. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на статью в «Мониторинге РАНХиГС».

По мнению авторов статьи, государство должно взять на себя оплату рецептурных препаратов, как это принято во многих страна.

Ученые напомнили, что в настоящее время большинство россиян не могут позволить себе дорогостоящие лекарства, из-за чего попадают в больницы, а далее чаще всего их лечение оплачивается из госбюджета. В связи с этим они отметили выгодность инициативы.

В настоящее время, как отмечается, государство оплачивает около 20% российских лекарств. Для оплаты 70% препаратов ежегодно потребуется около 430 млрд рублей.

Экономисты уверены, что продуктивнее оплачивать расходы болеющих на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник.

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