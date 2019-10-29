Минск ищет альтернативу российской нефти

Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина заявила, что Белоруссия ищет пути замещения российской нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

На такие мысли государство натолкнуло повышение стоимости российской нефти, которое произошло из-за проводимого Россией налогового маневра в данной сфере. Минфин Белоруссии подсчитал, что убытки от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $400 млн.

По словам Гуриной, рассматриваются варианты поставок из стран СНГ, Ближнего Востока и Африки. Далее сырье будет доводиться до Белоруссии через порты Украины и стран Балтии.

При этом она отметила, что соответствующие решения будут приняты лишь в случае большей экономической эффективности альтернативных поставок.

Также она добавила, что при введении такого изменения качество топлива не ухудшится.

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