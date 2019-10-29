ЦБ впервые раскрыл структуру торговли с Турцией

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией, сообщает РИА «Новости».

Как из данных, которые опубликованы на сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях в торговле с Турцией производилась в 11,7% случаев. Это почти равно уровню всего прошлого года — 11,3%.

В долларах в январе — июне осуществлялось 83,1% расчетов, в евро — 5%. 0,2% расчетов велось в других валютах.

Максимальная доля торговли в рублях зафиксирована в 2013 и 2014 годах. Тогда она составила 17,5% и 13% соответственно.

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