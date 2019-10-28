Украина надеется на взаимовыгодный газовый транзит с Россией

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель прокомментировал прошедшие трехсторонние консультации по газу с Россией и ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что украинская сторона надеется на скорейшее подписание нового контракта на транзит газа. Кроме того, Украина обещает обеспечить стабильные поставки потребителям из Евросоюза.

«Мы надеемся, что мы подписываем этот договор до конца года», — подчеркнул Оржель.

Кроме того, украинские представители выразили готовность на рассмотрение прямых поставок газа на взаимовыгодных условиях, но цена должна быть конкурентной.

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