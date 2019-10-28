В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он сказал, что Корпорация малого и среднего бизнеса и Федеральная налоговая служба владеют другой информацией, согласно которой ситуация в малом и среднем бизнесе лучше.

Он отметил, что в этой сфере действительно имеются проблемы, но не смотря на них, можно констатировать рост малого и среднего бизнеса.

Песков также сакцентировал внимание на нюансах, которые необходимо учитывать при подсчете малых и средних предприятий, а также разнонаправленность процессов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за ухудшения экономических условий в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.