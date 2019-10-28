Орешкин рассказал о независящем от снижения ставки ЦБ росте кредитования

Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин рассказал, что кредитование в России будет расти медленно. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что снижение ставки ЦБ подстегнет экономический рост, а также выразил мнение, что снижении следовало сделать раньше.

Министр добавил, что из-за некоторых лагов, в том числе в денежно-кредитной политике, было потеряно примерно шесть месяцев.

«Кредитование будет сейчас разворачиваться медленно, это займет определенное время», — подчеркнул Орешкин.

Кроме того, он рассказал, что экономический рост из «зеленой» зоны перейдет в «желтую».

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