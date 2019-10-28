Орешкин рассказал о независящем от снижения ставки ЦБ росте кредитования

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин рассказал, что кредитование в России будет расти медленно. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что снижение ставки ЦБ подстегнет экономический рост, а также выразил мнение, что снижении следовало сделать раньше.

Министр добавил, что из-за некоторых лагов, в том числе в денежно-кредитной политике, было потеряно примерно шесть месяцев.

«Кредитование будет сейчас разворачиваться медленно, это займет определенное время», — подчеркнул Орешкин.

Кроме того, он рассказал, что экономический рост из «зеленой» зоны перейдет в «желтую».

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