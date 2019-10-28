Минэкономразвития отказалось от предложенного Чубайсом налога
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Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Чубайс предложил ввести так называемый углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников «снижать выбросы».
В свою очередь в ведомстве сообщили, что решение исключить данный налог из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов было одобрено Минэнерго, Минпромторга и Российским союзом промышленников и предпринимателей.
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