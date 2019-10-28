Минэкономразвития отказалось от предложенного Чубайсом налога

Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Чубайс предложил ввести так называемый углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников «снижать выбросы».

В свою очередь в ведомстве сообщили, что решение исключить данный налог из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов было одобрено Минэнерго, Минпромторга и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

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