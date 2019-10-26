Минобороны заявило о контрабанде нефти американцами в Сирии
США занимаются контрабандой нефти в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
По словам генерал-майора, американцы осуществляют добычу нефти с помощью оборудования ведущих западных корпораций, некоторые из которых находятся под санкциями США.
Конашенков напомнил, что официально Соединенные Штаты объявили санкции на поставку нефтепродуктов в Сирию, которые распространяются не только на американские компании, но и любые другие.
Кроме того, Минобороны России получило космические снимки, которые подтверждают контрабанду США в Сирии, как до, так и после ликвидации террористической группировки ИГ («Исламское государство» — запрещена в России).
Конашенков добавил, что нефть после добычи массово направлялась бензовозами на переработку за пределы САР.
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