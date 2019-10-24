Орешкин назвал главу цель правительства на ближайшее время

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал главную задачу правительства на ближайшее время, комментируя результаты рейтинга Всемирного банка Doing Business-2020. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, необходимо обеспечить предсказуемость и стабильность в государственном регулировании экономики. Он отметил, что изменчивые условия и низкая предсказуемость волнует инвесторов больше всего.

«Потому что с процедурами мы справились, теперь нужно справиться со стабильностью регулирования — это вот главная задача правительства на ближайшее время», — сказал Орешкин.

Также министр добавил, что рейтинг Doing Business не измеряет стабильность регуляторики. При этом он напомнил, что рейтинг показывает, насколько легко вести бизнес в стране с точки зрения административных процедур.

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