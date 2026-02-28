Сомнолог предупредила о неожиданной опасности перьевой подушки

Перьевые подушки, которые традиционно считаются натуральными и комфортными, в ряде случаев могут негативно влиять на качество сна и самочувствие, рассказала «Газете.Ru» сомнолог компании «Артрейд» Татьяна Титова.

По ее словам, сами по себе подушки из пера не являются однозначно опасными, однако их влияние зависит от индивидуальной чувствительности человека и условий эксплуатации.

«Перо и пух — это биологические материалы, которые могут содержать остаточные белки птиц. У склонных к аллергии людей это способно вызывать чихание, заложенность носа, зуд глаз и кашель», – отметила специалист.

Эксперт также обратила внимание на проблему накопления пылевых клещей. Со временем внутри подушки могут накапливаться частицы пыли, отмершие клетки кожи и микроскопические загрязнения. При движении во сне эти частицы поднимаются в воздух и попадают в дыхательные пути.

«Особенно чувствительны к этому люди с аллергией, астмой и хронической заложенностью носа», — уточнила Титова.

Кроме аллергических реакций, перьевые подушки могут влиять и на состояние опорно-двигательной системы. По словам сомнолога, со временем такие изделия теряют форму и перестают стабильно поддерживать шейный отдел позвоночника.

«Если подушка слишком мягкая или просевшая, шея оказывается в неестественном положении. Это может проявляться утренней скованностью, напряжением в плечах и головными болями», — пояснила она.

Эксперт подчеркнула, что во сне голова должна находиться на одной линии с позвоночником. Нарушение этой позиции способно вызывать микропробуждения — короткие эпизоды поверхностного сна, которые человек не запоминает, но из-за которых отдых становится менее восстановительным. Кроме того, неправильное положение головы может усиливать храп и затруднять дыхание во сне.

Сомнолог отметила, что особенно внимательно к выбору подушки стоит относиться людям с бессонницей, тревожным сном, хроническими болями в шее и нарушениями дыхания во сне.

Говоря об альтернативах, Титова пояснила, что универсальной подушки не существует. По ее словам, наиболее важными критериями являются стабильная поддержка шеи, сохранение формы в течение ночи и соответствие позе сна. Чаще всего специалисты рекомендуют подушки из пены с эффектом памяти, латекса или современных гипоаллергенных синтетических материалов.

«Материал сам по себе не является решающим фактором. Ключевое значение имеет высота подушки и ее способность удерживать нейтральное положение позвоночника», — подчеркнула она.

Эксперт добавила, что средний срок службы подушки составляет один-два года. Потеря формы, появление комков, регулярные боли в шее по утрам или усиление аллергических симптомов могут свидетельствовать о необходимости замены изделия.

В заключение она добавила, что подушка должна поддерживать голову, шею и позвоночник так, чтобы тело могло полностью расслабиться, а дыхание оставалось свободным.

«Подушка должна адаптироваться под позу сна, обеспечивать нейтральное положение позвоночника и позволять мышцам расслабиться — именно это и есть универсальная рекомендация сомнологов», — подытожила Титова.

