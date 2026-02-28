Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Трамп запретил властям США использовать технологии Anthropic

Трамп приказал федеральным ведомствам США не применять разработки Anthropic
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп приказал всем американским федеральным ведомствам, включая Пентагон, прекратить использование разработок компании Anthropic, которая занимается созданием систем на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, Anthropic «совершили катастрофическую ошибку, пытаясь давить на Пентагон и принуждать его руководствоваться условиями предоставления ее услуг, а не конституцией».

«Для ведомств, которые на различном уровне используют продукцию Anthropic, будет предусмотрен шестимесячный переходный период», — добавил Трамп.

В феврале Пентагон уже заключил контракт с xAI Илона Маска на использование Grok. Кроме того, Минобороны США потребовало от компании Anthropic, чью нейросеть Claude использовало при планировании операции в Венесуэле, предоставить военным неограниченный доступ, пригрозив в противном случае лишением контрактов и срывом цепочек поставок.

Компания Anthropic выступает против использования ИИ для войны или слежки за людьми. Министерство войны США не уведомило Anthropic о том, что их разработку привлекут к боевой работе. А когда об этом стало известно и руководство компании пришло с претензией, военные открыто потребовали выдать им доступ к «чистому» ИИ. Подробнее — в материале обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее российские ученые доказали, что нейросети мыслят как люди.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!