Трамп запретил властям США использовать технологии Anthropic

Президент США Дональд Трамп приказал всем американским федеральным ведомствам, включая Пентагон, прекратить использование разработок компании Anthropic, которая занимается созданием систем на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, Anthropic «совершили катастрофическую ошибку, пытаясь давить на Пентагон и принуждать его руководствоваться условиями предоставления ее услуг, а не конституцией».

«Для ведомств, которые на различном уровне используют продукцию Anthropic, будет предусмотрен шестимесячный переходный период», — добавил Трамп.

В феврале Пентагон уже заключил контракт с xAI Илона Маска на использование Grok. Кроме того, Минобороны США потребовало от компании Anthropic, чью нейросеть Claude использовало при планировании операции в Венесуэле, предоставить военным неограниченный доступ, пригрозив в противном случае лишением контрактов и срывом цепочек поставок.

Компания Anthropic выступает против использования ИИ для войны или слежки за людьми. Министерство войны США не уведомило Anthropic о том, что их разработку привлекут к боевой работе. А когда об этом стало известно и руководство компании пришло с претензией, военные открыто потребовали выдать им доступ к «чистому» ИИ. Подробнее — в материале обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее российские ученые доказали, что нейросети мыслят как люди.