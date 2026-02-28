Попавший в ЧП в Боливии военный самолет оказался забит деньгами

В Боливии заявили, что самолет ВВС не упал, а выехал за пределы ВПП при посадке

Военный самолет в Боливии не разбился, а выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке. Об этом в эфире телеканала Unitel заявил директор главного управления гражданской авиации латиноамериканской страны Хосе Антонио Фанола.

«Самолет, по всей видимости, попал в аварию во время посадки и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы», — сказал он.

По предварительным данным, самолет прибывал в аэропорт с новыми банкнотами, которые были предназначены для пополнения Центрального банка Боливии.

Как сообщил Unitel, как минимум 15 человек не выжили, 12 пострадали в результате крушения самолета боливийских ВВС на шоссе в городе Эль-Альто. На месте происшествия продолжают работать врачи, пожарные и сотрудники полиции.

Самолет повредил свыше десятка автомобилей на шоссе. Среди них — общественный и грузовой транспорт. Само воздушное судно также сильно пострадало.

На видео, которое опубликовала газета El Deber, запечатлено, как местные жители пытаются собрать купюры, а военные и пожарные пробуют отогнать их с места крушения.

25 февраля в Турции истребитель F-16 ВВС страны упал прямо на автотрассу. Самолет, взлетевший с авиабазы в Былыкесире, совершал плановый тренировочный полет. Спустя некоторое время с бортом пропала радиосвязь, а затем он рухнул на автотрассу Измир — Стамбул. Падение истребителя привело к мощному взрыву и возгоранию топлива. Обломки воздушного судна разлетелись в радиусе нескольких сотен метров.

Ранее в Карелии разбился истребитель Су-30.