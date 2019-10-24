Чилийский профсоюз прекратил забастовку после встречи с правительством
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Сотрудники чилийской государственной компании Codelco, которая занимается производством меди, прекращают забастовку после встречи с министром добывающей промышленности Чили Бальдо Прокурика. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, правительство ценит готовность сотрудников вернуться к работе и вести диалог в рамках постоянной рабочей группы.
Отмечается, что забастовка работников Coledo уже отразилась на мировом рынке меди. Так, стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,46% - до $2,623 за 0,45 кг.
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