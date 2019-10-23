Орешкин открестился от попыток «впарить» что-либо странам Африки

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что российской стороне есть что предложить Африке, но страна не будет «впаривать» что-либо. Об этом он сказал в интервью RT.

По его словам, Россия имеет необходимые африканским странам компетенции.

«У нас есть то, что интересно африканским странам», — добавил Орешкин.

Однако он отметил, что российская сторона не будет навязывать свои услуги и что-либо впаривать.

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