Орешкин открестился от попыток «впарить» что-либо странам Африки

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что российской стороне есть что предложить Африке, но страна не будет «впаривать» что-либо. Об этом он сказал в интервью RT.

По его словам, Россия имеет необходимые африканским странам компетенции.

«У нас есть то, что интересно африканским странам», — добавил Орешкин.

Однако он отметил, что российская сторона не будет навязывать свои услуги и что-либо впаривать.

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