Путин заявил о списании долгов странам Африки в размере $20 млрд
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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд, сообщает РИА «Новости».
Он объяснил это участием Российской Федерации в инициативе, нацеленной на облегчение долгового бремени стран Африки.
Путин также добавил, что По его словам, совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста, запущены с рядом государств.
Ранее он уже заявлял о соответствующих намерениях России. Совместные программы запущены с рядом стран, например, с Анголой, Мозамбиком, Габоном. Они должны увеличивать помощь государствам Африки в области развития энергетики.