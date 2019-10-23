Путин заявил о списании долгов странам Африки в размере $20 млрд

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд, сообщает РИА «Новости».

Он объяснил это участием Российской Федерации в инициативе, нацеленной на облегчение долгового бремени стран Африки.

Путин также добавил, что По его словам, совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста, запущены с рядом государств.

Ранее он уже заявлял о соответствующих намерениях России. Совместные программы запущены с рядом стран, например, с Анголой, Мозамбиком, Габоном. Они должны увеличивать помощь государствам Африки в области развития энергетики.