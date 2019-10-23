Крым готов возобновить железнодорожное сообщение с Украиной
Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что инфраструктура полуострова полностью готова к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной, теперь решение остается только за Киевом. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
По словам Аксенова, республика готова запустить поезда при согласии президента России Владимира Путина.
«Мы за. Сейчас мяч на их [Украины] стороне. У них на каком-то отрезке разобраны рельсы, но я только со слов, из прессы знаю, я не был там. А у нас все в порядке», — сказал Аксенов.
По словам главы республики, Крым планирует запустить железнодорожное сообщение по Крымскому мосту.
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