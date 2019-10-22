Медведев рассказал о переквалификации из-за прихода роботов

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что одним из вызовов для рынка труда на настоящий момент является роботизация, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что что низкоквалифицированный труд рано или поздно должен перейти к роботам, а люди же должны заниматься креативной деятельностью.

Вторым вызовом он назвал трансформацию рынка труда из-за роботизации. В связи с этим, он сказал, что никто не может дать никаких гарантий по вопросам трудоустройства.

«Но за четыре столетия с момента промышленной революции машины не смогли вытеснить людей. И по всей вероятности, не смогут это сделать», — успокоил председатель.

Он также добавил, что ученые в ближайшие годы прогнозируют появление 133 миллионов новых рабочих, которые придут на смену 75 миллионам традиционным.

В заключении он подчеркнул, что стоит готовиться к серьезной переквалификации людей. Необходимо готовить специалистов, способных работать с технологиями автоматизации, с самими роботами.