«Роснефть» возглавила список крупнейших российских компаний «Эксперт-400»

«Роснефть» обошла по выручке «Газпром» и как результат возглавила список крупнейших российских компаний «Эксперт-400» за 2018 год

Издание отмечает, что ощутимый рост выручки НК пришелся именно на 2017 и 2018 годы — не самые простые в плане ценовой конъюнктуры на рынке нефти.

За последние 10 лет бизнес «Роснефти» увеличился почти в восемь раз с одного до восьми триллионов рублей.

У такой динамики бизнеса Роснефти несколько причин, констатирует журнал.

«Во-первых, это разворот на Восток. Еще до санкций и падения цен на нефть компания заключила два крупных контракта на поставку с китайской CNPC и China Petrochemical Corporation (Sinopec), которые гарантировали сбыт продукции в не самые лучшие времена на рынке для производителей нефти. В результате в третьем и четвертом кварталах прошлого года азиатские поставки обогнали по объемам европейские, а всего в 2018 году экспорт на Восток подскочил на 24%, до 59,2 млн тонн.

Во-вторых, новая политика работы с европейскими рынками: здесь «Роснефть» выстраивает собственный нефтеперерабатывающий и сбытовой бизнес: речь идет о дочернем предприятии «Роснефти» в Германии, которому принадлежат несколько высокоэффективных НПЗ, и которое в 2019 году вышло к конечному потребителю с целой линейкой продуктов.

В-третьих, «Роснефть» активно расширяла свой бизнес: так, в 2012 году она купила ТНК-ВР, что вывело ее в мировые лидеры среди публичных компаний по уровню добычи нефти. В 2016 году было приобретено 50,075% Башнефти и 49% индийской Essar Oil (владеет вторым по величине НПЗ в Индии и сетью более чем из 5100 АЗС).

И в-четвертых, компания активно инвестировала в добычу: за последние десять лет, с 2009 по 2018 годы, были запущены Ванкорское, Восточно-Мессояхское, Сузунское и другие нефтяные месторождения, а также газовое месторождение Зохр в Египте. Только в 2018 году было запущено четыре новых крупных проекта Тагульское, Русское, Куюмбинское месторождения и вторая очередь Среднеботуобинского», — говорится в публикации

Добычу «Роснефть» к концу 2018 года вывела на рекордный уровень для самой компании и для всего мира — 285,5 млн тонн нефтяного эквивалента.