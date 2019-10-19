Искусственный интеллект будет следить за работой нефтяников в России

Российские нефтяники будут работать под присмотром искуственного интеллекта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что основой для новой технологии станут записи с камер видеонаблюдения.

Уточняется, что программа под названием Cyclops сможет выявлять нарушителей техники безопасности, например, если кто-то работает без спецодежды и касок или заходит в опасные зоны.

Известно, что система уже прошла пилотное тестирование в нескольких крупных нефтедобывающих компаниях РФ.