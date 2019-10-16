Трамп назвал условие для введения «опустошительных санкций» против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут ввести дополнительные санкции в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться по Сирии с турецким главой государства Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп считает, что Пенс проведет успешную встречу с Эрдоганом.

Он добавил, что, если договоренность не будет достигнута, то американская сторона примет санкции, пошлины и другие меры, серьезно повлияют на турецкую экономику станут для ее опустошительными.

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