Медведев указал на неисполнение поручений президента и правительства
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на неисполнение значительного числа поручений президента и правительства, сообщает ТАСС.
Медведев на совещании отметил, что по многим поручениям сроки переносятся по несколько раз. При этом нередко по вопросам, где речь идет о важных решениях.
По словам премьера, оправдания обычно находятся традиционные, такие как сложность согласований, необходимость дополнительной проработки и многое другое.
Он призвал проявить усилия для решения данных вопросов.