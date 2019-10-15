Медведев указал на неисполнение поручений президента и правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на неисполнение значительного числа поручений президента и правительства, сообщает ТАСС.

Медведев на совещании отметил, что по многим поручениям сроки переносятся по несколько раз. При этом нередко по вопросам, где речь идет о важных решениях.

По словам премьера, оправдания обычно находятся традиционные, такие как сложность согласований, необходимость дополнительной проработки и многое другое.

Он призвал проявить усилия для решения данных вопросов.