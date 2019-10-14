85% российских семей делают домашние заготовки, выяснил опрос
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Большинство российских семей делают продуктовые домашние заготовки, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
Отмечается, что в селах таких семей 93%. Делают заготовки самостоятельно 52% опрошенных, в основном женщины (69%).
Только в 15% российских семей не делают домашние заготовки. Их процент выше среди жителей столиц и россиян с хорошим достатком (29% и 22%).
Основные причины, по которым россияне занимаются заготовками — это вкусно (38%) и позволяет сэкономить (35%).
Основу заготовок составляют преимущественно помидоры и огурцы.