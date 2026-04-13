В России предложили восстановить 700 простаивающих Ан-2

«Ъ»: разработчик Ан-2 предложил восстановить летную годность простаивающих машин
Разработчик самолетов Ан-2 ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина» предложил восстановить летную годность 700 простаивающих машин. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что ресурс данных самолетов выработан всего на треть, при этом Ан-2 не имеет календарного срока службы.

«Доработкой, восстановлением и модернизацией оставшихся в РФ самолетов можно решить вопрос дефицита провозных емкостей на местных линиях в ближайшие пять-семь лет», — говорится в публикации.

К этому времени на рынке могут появиться новые машины данного класса, подчеркивают авторы статьи.

В СибНИА уточнили, что с 2024 года восстановили летную годность 16 самолетов из 51 Ан-2, находившихся на хранении и подлежавших утилизации.

В Росавиации уточнили, что а сегодняшний день 235 самолетов Ан-2 сохраняют сертификат летной годности.

26 марта авиаэксперт Роман Гусаров рассказал, что в России сокращается объем перевозок в гражданской авиации на фоне выбытия иностранных самолетов из авиапарка и крайне медленного выпуска отечественных импортозамещенных бортов. При этом спрос на перелеты растет, закрыть потребности удается только благодаря большому количеству прямых международных рейсов.

В авиаотрасли ранее оценили безопасность безопасность возвращения законсервированных самолетов.

 
США заблокируют Ормуз, у льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля
